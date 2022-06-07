У Росії не покажуть англійську Прем'єр-лігу в наступному сезоні.

У сезоні-2022/2023 в Росії не покажуть чемпіонат Англії з футболу. АПЛ розірве контракт з каналом "Матч ТВ".

Як повідомляє Daily Mail, 9 червня керівництво англійської Прем'єр-ліги проведе екстрені збори, на яких прийме рішення про відмову транслювати футбол в країні, яка розв'язала війну в Україні.

Нагадаємо, російський холдинг придбав права на показ матчів англійської Прем'єр-ліги в липні минулого року. У повідомленні наголошується, що клуби АПЛ через відмову від угоди з російським телемовником не отримають € 48 млн - саме в цю суму оцінювалася угода.

Після військового вторгнення РФ в Україну англійська Прем'єр-ліга оголосила про припинення трансляції матчів у Росії, призупинивши контракт з сервісом Okko. Сервіс володів правами на показ АПЛ на території РФ з 2019 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія і Білорусь не зможуть транслювати Олімпійські ігри 2026 і 2028 років через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже три місяці.

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