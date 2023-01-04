"Манчестер Сіті" спробує скоротити відставання від "Арсеналу" в турнірній таблиці.

У четвер, 5 січня, відбудеться поєдинок 19-го туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Челсі" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

У турнірній таблиці чемпіонату Англії "Челсі" йде на десятій позиції, маючи в активі 25 очок. Лондонці, яких тренує Грем Поттер, поки звикають до вимог і структури гри нового наставника. Незважаючи на це, "Челсі" ризикує не потрапити в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

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Якщо "Челсі" здобуде перемогу, то поліпшить свої шанси на потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Що стосується "Манчестер Сіті", то, в разі перемоги, команда Пепа Гвардіоли наблизиться до лідируючого "Арсеналу". У турнірній таблиці зараз "городяни" відстають від "канонірів" на вісім очок, маючи гру в запасі.

Челсі - Манчестер Сіті: прогноз

У дуелі "Челсі" і "Манчестер Сіті" букмекери віддають перевагу "городянам". Коефіцієнт на перемогу "Сіті" в цьому матчі становить 1,66, на нічию - 4,10, а перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом - 5,30.

При цьому найбільш вірогідним точним результатом поєдинку аналітики вважають перемогу "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 7,50.

На думку букмекерів, варто очікувати, що обидві команди порадують уболівальників забитими голами. На результат " обидві заб'ють-так "можна поставити з коефіцієнтом 1,80, в той час як результат" обидві заб'ють - ні " має коефіцієнт 2,02.

Також букмекери вважають, що в поєдинку "Челсі" - "Манчестер Сіті" буде забито більше двох голів. Так, можна поставити на "тотал більше 2,5" з коефіцієнтом 1,81.

Челсі - Манчестер Сіті: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті" можна буде подивитися 5 січня на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що остання офіційна зустріч "Челсі" і "Манчестер Сіті" відбулася в листопаді минулого року в рамках Кубка ліги і завершилася перемогою "городян" з рахунком 2:0. В рамках АПЛ команди востаннє зустрічалися в січні 2022 року. Тоді "Сіті" вдома мінімально переміг "Челсі".

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