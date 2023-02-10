Михайло Мудрик готується з командою до гри АПЛ проти "Вест Хема".

Півзахисник національної збірної України Михайло Мудрик, який цієї зими перебрався з "Шахтаря" в "Челсі", продовжує свою адаптацію в новій команді.

На тренуванні лондонської команди українець відзначився приголомшливим голом.

В одному з епізодів 22-річний вінгер не дуже вдало обробив м'яч, піднявши його в повітря, але відразу виправився. Мудрик завдав удару з льоту, а м'яч залетів у сітку рикошетом від штанги поблизу дев'ятки.

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Партнери по команді зустріли оваціями гол Михайла.

Нагадаємо, за трансфер Михайла Мудрика "Челсі" заплатив "Шахтарю" 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро "гірники" отримають в якості бонусів.

Український вінгер підписав контракт з лондонським грандом на 8,5 років.

Трансфер Мудрика в "Челсі" став найдорожчим в історії українського футболу. Він обійшов угоду по Андрію Шевченку між "Міланом" і "Челсі" - тоді італійський клуб отримав за форварда 43,88 мільйона євро.

У складі "Челсі" Мудрик дебютував у грі 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля". Всього українець зіграв за "синіх" два матчі, результативними діями не відзначався.

Наступний поєдинок "Челсі" проведе проти "Вест Хема" в рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 11 лютого.

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