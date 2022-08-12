Гол Імада Фаража вивів кіпрський клуб до наступного раунду Ліги Європи, де вони зіграють проти "Дніпра-1".

У четвер, 11 серпня, в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи сербський "Партизан" грав проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Гра завершилася внічию 2:2.

Півзахисник клубу АЕК Імад Фараж став автором приголомшливого голу в цьому поєдинку. На 57-й хвилині зустрічі французу вдався сольний прохід до воріт суперника, який він завершив ефектним голом.

Гравець отримав м'яч на правому фланзі біля центральної лінії. Після чого обіграв чотирьох суперників по дорозі в штрафну. А вже тоді пробив, хоча ще один футболіст намагався йому перешкодити. М'яч він закрутив у верхній дальній кут воріт так, що воротар у стрибку до нього не дотягнувся.

"Партизан" (Сербія) - АЕК Ларнака (Кіпр) – 2:2

Голи: Гомеш, 24, 54 - Дюрчо, 51, Фараж, 56

Відео голу:

Варто відзначити, що цей гол врятував АЕК від поразки у повторній грі проти "Партизана". Таким чином, завдяки перемозі в першій грі з рахунком 2:1 і нічиєї в повторній зустрічі, саме кіпрський клуб вийшов в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Примітно, що в раунді плей-офф АЕК зіграє проти українського клубу "Дніпро-1". Ігри заплановані на 18 і 25 серпня. Переможець цієї пари вийде в груповий етап Ліги Європи. Команда, що програла вилетить в Лігу конференцій.

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