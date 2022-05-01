Себастьян Феррейра ефектно покарав за помилку голкіпера суперника.

У суботу, 30 квітня, в поєдинку чемпіонату США з футболу "Динамо" з Х'юстона приймало на своєму полі ФК "Остін". Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.

Рахунок у грі відкрили господарі поля і зробили це шалено красиво. На 5-й хвилині матчу півзахисник "Динамо" Себастьян Феррейра побачив, що голкіпер суперника Бред Стувер вийшов занадто далеко за межі штрафного майданчика. Парагваєць дійшов рівно до центральної лінії і запустив м'яч у ворота за спину воротареві. Стувер був покараний не тільки голом, але і травмою, яку він отримав після важкого приземлення. Поєдинок він продовжити не зумів і був у підсумку замінений.

Відео голу:

Незважаючи на ефектний забитий гол у дебюті гри, "Динамо" не вдалося виграти цей поєдинок. Голи Дугласа і Дріуссі принесли три очки "Остіну".

Після 9 зіграних матчів ФК "Остін" лідирує в турнірній таблиці Західної конференції чемпіонату МЛС, маючи в своєму активі 20 зароблених очок. "Динамо" з 12 балами йде на 7-й позиції.

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