Неймовірний удар вийшов у колумбійця Дайрона Аспрільї.

У четвер, 28 жовтня, в рамках чемпіонату американської ліги МЛС зустрічалися "Портленд Тімберс" і "Сан-Хосе". Гра проходила на стадіоні "Провіденс" в Портленді. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Другий м'яч "Портленда" вийшов справжнім шедевром. Колумбійський вінгер "Тімберс" Дайрон Аспрілья забив неповторним ударом у падінні через себе з-за меж штрафного, як свого часу забивав легендарний Златан Ібрагімович у ворота збірної Англії.

Відео голу:

Аспрільї, звичайно, далеко до шведського голеадора, але на рівні МЛС він чудово виступає - вже 10 голів у 32 матчах.

Читайте такожУ Нідерландах футболіст забив шедевральний гол "ударом скорпіона" (відео)У нинішньому сезоні чемпіонату МЛС "Портленд Тімберс" зіграв 32 матчі і займає 4-е місце в турнірній таблиці Західної конференції з 49 балами в активі. "Сан Хосе" з 37 набраними очками йде на 10-й сходинці.

Лідирують у турнірній таблиці Західної конференції МЛС "Спортінг Канзас-Сіті" та "Сіетл Саундерс", в активі яких по 58 набраних очок. Третім йде "Колорадо Репідс" з 55 балами.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська "Баварія" вилетіла з Кубка Німеччини, з розгромним рахунком програвши "Боруссії" Менхенгладбах в рамках другого раунду турніру.

Інші новини по темі:

Автор: Володимир Медяник