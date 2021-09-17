Йожеф Сабо дуже розлючений на луганську команду.

Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розніс луганську "Зорю" за поразку чемпіонам Норвегії (3:1) в 1-му турі групового етапу Ліги конференцій.

Слова 81-річного фахівця приводить Tribuna.

"Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на "Зорю", не спав всю ніч. Це не команда, це х###я якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб набратися ганьби? Соромно дивитися. Навіщо їм займати третє місце, медалі і так далі? Може, не потрібно до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, б###ь. Пропустили три голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?", - поділився емоціями Сабо.

"Гри немає, м'яч не можуть зупинити. Летить м'яч, а при обробці відскакує від гравця на 5-10 метрів. Ну що це таке? Хіба це "Зоря"? Хіба це футболісти? Я страшно сердитий на них, абсолютно не хочу дивитися їх матчі", - додав експерт.

"Вони виступають на міжнародній арені і отримують 3,4,5 голів. Що це за команда? "Колос" з карагандинським "Шахтарем" хоча б внічию зіграв. Так, програв по пенальті, але все одно нормально. А ці четвертий матч програють, б###ь, і отримують по 3-4 голи. Ну що це таке? Для нашого футболу це просто ганьба", - бурхливо відреагував Сабо.

Зазначимо, що Сабо розпочинав свою тренерську кар'єру в "Зорі" у 1977 році. До цього він захищав кольори луганського клубу в якості футболіста. Сабо двічі очолював національну збірну України (у 1994 році та з 1996 по 1999 рік).

Йожеф Йожефович тренував київське "Динамо" з 1995 по 1997 рік, а також у 1992 і 1994 році.

"Буде-Глімт" - "Зоря": підсумки матчу

Після першого туру луганська команда займає третє місце в групі C Ліги конференцій УЄФА. В іншому матчі римська "Рома" розгромила ЦСКА (Софія) з рахунком 5:1.

Артем Громов став першим українцем, який забив гол в Лізі конференцій.

У другому турі "Зоря" 30 вересня буде вдома приймати "Рому".

Автор: Артем Будрін