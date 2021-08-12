Томас Тухель прокоментував заміну воротаря на серію пенальті.

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель розповів, що заміна воротаря на серію пенальті у матчі за Суперкубок УЄФА проти "Вільярреала" не була спонтанною.

На серію пенальті замість Едуара Менді вийшов Кепа Аррісабалага, який відбив два удари з "точки".

Слова тренера наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це не було спонтанним рішенням. Ми говорили з воротарями про це незабаром після мого приходу в клуб. Ми добре підготувалися. У нас є статистика, що показує, що Кепа - найкращий за відбиттям пенальті. Аналітики показали мені дані, а потім ми сказали гравцям, що таке може статися. Те, як Менді прийняв це - фантастика", - сказав Тухель.

"Ми повинні були зробити те, що було краще для команди. Радий, що це спрацювало. Є підтвердження того, що Кепа краще в цьому компоненті. Ці хлопці - справжні командні гравці. Я радий за Кепу, а також радий мати такого воротаря як Едуар, який щасливий зробити таке заради команди", - підкреслив тренер.

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Після нічиєї в основний та додатковий час (1:1) "Челсі" обіграв "Вільярреал" по пенальті (6:5).

Для "Челсі" це був п'ятий в історії матч за Суперкубок УЄФА і лише другий виграний поєдинок (в їх пасиві також три поразки).

У 2019 році "Челсі" вже грав за Суперкубок УЄФА і тоді в серії післяматчевих пенальті лондонці поступилися "Ліверпулю".

"Вільярреал" грав за Суперкубок вперше у своїй історії.

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері тепер уже три рази у своїй кар'єрі програвав Суперкубок УЄФА (у 2014, 2015 і 2021 роках). Цікаво, що в 2019 році Емері з "Арсеналом" поступився у фіналі Ліги Європи "Челсі".

Автор: Антон Дудар