В драматичній серії пенальті вирішилася доля трофею.

У матчі відкритті європейського сезону англійський "Челсі" переміг іспанський "Вільярреал". Суперники розіграли між собою Суперкубок УЄФА-2021.

"Челсі" розпочав перший тайм активніше. Лондонці притисли суперника і контролювали хід гри. На 27-й хвилині це призвело до логічного взяття воріт: Кай Хаверц виконав простріл в карний майданчик, а Хакім Зієш відправив м'яча в сітку воріт. Німець віддав якісну гольову передачу, а марокканець спритно реалізував гольову нагоду.

За декілька хвилин до перерви Зієш зазнав травми і його замінив Крістіан Пулішич. А "Вільярреал" мав шалену нагоду зрівняти рахунок. Гол "в роздягальню" міг забити захисник іспанського клубу Альберто Морено, але його удар взяла на себе поперечина воріт Едуара Менді.

В другому таймі іспанський клуб додав обертів. На 51-й хвилині форвард іспанців Жерар Морено після помилки голкіпера "Челсі" Менді влучив у стійку, а через 20 хвилин все той же Жерар зрівняв рахунок. Зазначимо, що Жерар Морено є найкращим бомбардиром в історії "Вільярреалу".

Суперники за 90 хвилин сильнішого виявити не змогли, а тому гра плавно перетекла у два тайми по 15 хвилин. В овертаймах теж голів глядачі не побачили.

Що цікаво: на 118-й хвилині Томас Тухель випустив Кепу Аррісабалагу спеціально під серію пенальті. На "Віндзор Парк" відбулася дуель іспанських воротарів в серії післяматчевих пенальті: Кепа проти Асенхо.

"Челсі" переміг в серії пенальті з рахунком 6:5!

Суперкубок УЄФА

Челсі - Вільярреал - 1:1 (6:5 після серії пенальті)

Голи: Зієш, 27 - Жерар Морено, 73

"Челсі": Менді (Аррісабалага, 118), Зума (Крістенсен, 65), Чалоба, Рюдігер, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одої (Аспілікуета, 82), Алонсо, Зієш (Пулішич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65)

"Вільярреал": Асенхо, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса (Еступіньян, 58), Трігерос (Мой Гомес, 70), Капу (Маріо Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Піно (Манді, 91), Ж. Морено, Діа (Раба, 86)

Гол Зієша.

Гол Морено.

"Челсі" - "Вільярреал": підсумки матчу

Для 22-річного англійського захисника "Челсі" Трево Чалоби це була дебютна гра за лондонський клуб. Він провів на полі всі 120 хвилин.

У 2019 році "Челсі" вже грав за Суперкубок УЄФА і тоді в серії післяматчевих пенальті лондонці поступилися "Ліверпулю".

Для "Челсі" це був п'ятий в їхній історії матч за Суперкубок УЄФА і лише другий трофей (в їх пасиві також три поразки).

Автор: Артем Будрін