Останнім клубом Азара був мадридський "Реал".

Екс-зірка "Челсі", "Реала" і збірної Бельгії Еден Азар, який раніше оголосив про завершення кар'єри, розповів, чому прийняв таке рішення. Він зізнався, що це рішення йому було непросто прийняти. Також бельгієць поділився своїми планами на майбутнє.

"Я поки не сумую за футболом. Я приділяю час собі. Одного разу я точно скучу за футболом. Я дивлюся його по телевізору, мої сини грають у футбол, так що я ніколи не буду далеко від гри.

Чому вирішив завершити кар'єру? У житті всього не поясниш. Я в мирі з самим собою. Я щасливий. Я не скажу, що це було важко, але це було непросто. Я довго думав про це, і це допомогло. У мене так багато справ крім футболу, що я зміг зробити спокійний вибір.

Чутки про інтерес "Юніона"? Там нічого не було. Я чув багато дурниць, але це частина трансферного вікна. Було чудово бачити, що моє ім'я пов'язане з багатьма клубами. Особливо в Бельгії. У мене ніколи не було можливості грати за бельгійський клуб. Це могла бути чудова історія, але цього не сталося.

Роки в "Реалі" - в цілому це не було погано. Я зустрів неймовірних людей. Можливість грати в найкращому клубі світу була моєю мрією.

Я думаю, що я пішов занадто рано. Але це не було примхою.

Що збираюся робити далі? Радіти життю. Кататися на велосипеді, грати в гольф, подорожувати. Як це роблять нормальні люди", - наводить слова Азара видання l`avenir.

Нагадаємо, Еден Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри 10 жовтня цього року.

Останнім клубом Азара був мадридський "Реал". Іспанський гранд розірвав контракт з бельгійцем після завершення минулого сезону.

Нагадаємо, Азар перейшов в "Реал" з "Челсі" за 115 мільйонів євро. Бельгієць підписав з мадридським клубом контракт до літа 2024 року. Через проблеми з дисципліною та постійні травми зірковий бельгієць так і не зміг закріпитися у складі "Реала". За чотири сезони Еден зіграв у футболці "вершкових" 76 матчів, забив 7 голів і віддав 12 гольових передач.

Для порівняння, за період кар'єри в "Челсі" Азар забив 110 голів і віддав 92 гольових передачі в 352 іграх. Також на його рахунку 50 голів і 53 гольових передачі в 194 матчах за "Лілль".

За збірну Бельгії Еден Азар зіграв 126 матчів і забив 33 голи. Він грав на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022), а також двох чемпіонатах Європи (2016 та 2020).

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