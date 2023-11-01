Ліонель Мессі отримав свій восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Відомий екс-футболіст ПСЖ і збірної Франції Жером Ротен відреагував на підсумки церемонії вречення "Золотого м'яча-2023".

45-річний француз розкритикував рішення віддати нагороду Ліонелю Мессі. За його словами, приз повинен був виграти нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, який виграв требл з "городянами" в минулому сезоні.

"Це ганьба! Звичайно, це ганьба! Як на мене, так Холанд повинен був його виграти. У період з серпня 2022 року по червень 2023 року за якими критеріями ми вважаємо, що Мессі кращий за інших? В принципі, немає такого критерію, за яким він був би номером один.

Якщо говорити про трофеї, то він поступається Холанду, навіть якщо той виграв чемпіонат світу. Холанд виграв все з "Манчестер Сіті", і, звичайно, не можна порівнювати на основі чемпіонату світу, тому що Холанд - норвежець.

Холанд побив усі рекорди. Навіть в ПСЖ Мессі не був на голову вище за інших. Він навіть не був найкращим гравцем у клубі. Проблематично, що хлопець, який отримує "Золотий м'яч", який повинен бути найкращим гравцем у світі, навіть не був найкращим гравцем у своєму клубі.

Протягом трьох-чотирьох років Мессі не був найкращим гравцем у світі. Ми повинні припинити це божевілля. І за ці чотири роки він виграв два "Золотих м'ячі". Тож для мене це ганьба. Я не можу повірити своїм очам", - наводить слова Ротена RMC Sport.

Нагадаємо, 30 жовтня в театрі "Шатле" відбулася 67-а урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2023". Приз найкращому футболісту світу від журналу France Football отримав Ліонель Мессі. Для аргентинця це восьма подібна нагорода в кар'єрі, що є абсолютним рекордом. У Кріштіану Роналду п'ять "Золотих м'ячів".

Додамо, що в минулому сезоні Мессі відзначився 38 забитими голами і 25 асистами в складі ПСЖ і збірної Аргентини.

З національною командою Ліонель став переможцем ЧС-2022 з футболу, а з парижанами виграв французьку Лігу 1.

Минулого літа Ліонель Мессі покинув ПСЖ і перейшов в американський "Інтер Маямі". Таким чином, аргентинець став першим гравцем в історії, який отримав "Золотий м'яч", представляючи команду не з європейського чемпіонату.

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