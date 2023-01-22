Український півзахисник вразив своєю грою знаменитого екс-гравця "Ліверпуля".

У суботу, 21 січня, футболіст збірної України Михайло Мудрик дебютував у складі "Челсі" у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля".

У своєму першому поєдинку в АПЛ український вінгер вийшов з лави запасних на 55-й хвилині гри. За відведений йому час 22-річний футболіст встиг запам'ятатися публіці яскравими діями.

Своєю думкою про дебютну гру Мудрика в чемпіонаті Англії поділився легендарний екс-півзахисник "Ліверпуля" Стівен Джеррард.

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"Я думаю, що це був дуже сильний дебют від Мудрика. Він виглядає як справжній готовий гравець. Деякі його дії сьогодні були видатними. Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена.

Його робота ніг вразила мене. Він неймовірно швидкий футболіст. Те, як він працює з м'ячем мені теж сподобалося. На місці "Челсі" я був би дуже радий", - сказав Джеррард в коментарі BT Sport 1.

Поєдинок "Ліверпуля" і "Челсі" завершився внічию з рахунком 0:0.

За 20 зіграних матчів "Челсі" набрав 29 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі англійської першості "сині" зіграють проти "Фулхема". Гра запланована на 3 лютого.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро.

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