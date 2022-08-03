Румунський фахівець поділився очікуваннями від поєдинку проти "Штурму" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" зіграє перший матч проти австрійського "Штурму" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу поділився думками про майбутній поєдинок. Румунський фахівець зазначив, що його підопічні очікують важкої гри, але зроблять все, щоб пробитися в наступний раунд.

"Це не буде легка гра для нас. Ми очікуємо важкого протистояння в рамках європейського турніру. Вся команда розуміє, що за поєдинок чекає нас завтра – для іміджу країни, для їх популярності. Як ви можете бачити, всі команди, що грають в єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь в цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста.

"Штурм" вже встиг зіграти два офіційні матчі в своєму чемпіонаті, вони вже увійшли в змагальний ритм, і мають перевагу над нами. Наш суперник - дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що робити на полі. Так що нам точно легко не буде.

Стартовий склад? Ніяких сумнівів, але я не скажу вам його. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Прикро, що зараз немає українських журналістів – і це жахливо. Завтра буде подібна ситуація. На трибунах будуть українські жінки і діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну і захищають її. І ми будемо битися на полі, щоб заради них подолати кваліфікацію і грати в Лізі чемпіонів", - заявив Луческу на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, київське "Динамо" номінально домашній матч проти "Штурму" вимушено зіграє в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

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