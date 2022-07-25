Гравець збірної України Олександр Зінченко отримав першу порцію критики в новому клубі.

24 липня лондонський "Арсенал" розгромив "Челсі" у товариському матчі з рахунком 4:0. У цій грі за "канонірів" дебютував хавбек збірної України Олександр Зінченко.

Українець проявив себе непогано і отримав схвальні відгуки від головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети. Однак у британських ЗМІ перший матч українського легіонера за "канонірів" викликав неоднозначні реакції. Так, журналістка Кайя Кайнак вказала на відсутність добре поставленого удару у Зінченка.

"Дійсно солідний дебют для українця, який, правда, продовжив традицію футболістів "Арсеналу" шалено намагатися пробити з дальньої дистанції не маючи при цьому потужного удару.

Кілька відмінних передач і гарне почуття позиції, незважаючи на питання, які були підняті з приводу його захисних здібностей", – оцінила дії Зінченка журналістка Football.London.

Нагадаємо, Олександр Зінченко був представлений в якості гравця "Арсенала" 22 липня. Українець підписав з "канонірами" контракт до 2026 року. Лондонський клуб заплатив "Манчестер Сіті" за трансфер 25-річного півзахисника 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

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