Формат проведення Ліги націй УЄФА зазнає революційних змін.
Як повідомив віце-президент УЄФА Збігнєв Бонек, з 2024 року до турніру приєднаються національні збірні з Південної Америки, передає meczyki.pl.
Він підкреслив, що УЄФА вже провів переговори з Південноамериканською конфедерацією футболу (КОНМЕБОЛ).
"Це остання Ліга націй у нинішньому форматі. У нас була зустріч з КОНМЕБОЛ. З 2024 року до змагань приєднаються команди з Південної Америки. Ми все ще працюємо над форматом", - сказав Бонек.
Очікується, що шість найкращих збірних Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Колумбія, Перу, Уругвай та Чилі) увійдуть до Ліги А, а Болівія, Еквадор, Парагвай та Венесуела потраплять до Ліги B.
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Для зручності всі матчі, швидше за все, будуть проводитися в Європі.
Ліга націй УЄФА: довідка
- Ліга націй проводиться з 2018 року. УЄФА ввів цей турнір, щоб замінити товариські матчі збірних.
- На цей час в турнірі беруть участь 55 збірних.
- У Лізі націй є чотири дивізіони - за підсумками кожного розіграшу турніру команди підвищуються і знижуються в класі.
- Переможці чотирьох груп найсильнішого дивізіону (Ліга А) визначають тріумфатора Ліги націй в рамках міні-турніру (півфінали і фінал).
- Переможцями Ліги націй ставали збірні Португалії та Франції.
- Також виступ у Лізі націй дає збірним додаткову можливість пробитися на чемпіонат світу та чемпіонат Європи.