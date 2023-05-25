"Атлетіко" опустився на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У середу, 24 травня, відбувся поєдинок 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Еспаньол" приймав на своєму полі мадридський "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Корнелья-Ель Прат" в Барселоні і завершився внічию з рахунком 3:3.

"Еспаньол", який веде боротьбу за виживання в Ла Лізі, зробив феноменальний камбек в цьому матчі. "Папуги" програвали в три м'ячі, проте зуміли зібратися і уникнути поразки.

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У першій половині зустрічі "матрацники" двічі вразила ворота суперника зусиллями Сауля і Антуана Грізманна, а відразу після перерви Яннік Феррейра Карраско відправив третій м'яч у ворота господарів поля.

Проте футболістам "Еспаньола" вистачило всього 15 хвилин, щоб вирвати нічию. На 64-й хвилині поєдинку Сезар Монтес відіграв один м'яч, потім Хоселу на 76-й хвилині реалізував пенальті, а на 79-й хвилині Вінісіус Соуза встановив фіальний рахунок на табло.

"Еспаньол" - "Атлетіко" - 3:3

Голи: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен.), Вінісіус Соуза, 79 - Сауль, 21, Грізманн, 44, Карраско, 46

"Еспаньол": Пачеко, Гіл (Відаль, 55), Монтес, Калеро (Вініцій Соуза, 46), Кабрера, Оліван (Педроса, 78), Пуадо (Брейтуейт, 78), Дардер, Денис Суарес (Еспозіто, 56), Хоселу, Меламед

"Атлетіко": Грбіч, Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско (Регілон, 88), де Пауль (Барріос, 77), Коке (Кондогб'я, 88), Сауль, Грізманн, Корреа (Мартін, 78)

Попередження: Відаль, 66, Вінісіус Соуза, 80 - Грбіч, 75, Мартін, 89

Огляд матчу:

Після 36-го туру "Атлетіко" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу, набравши 73 очки. "Еспаньол" з 35 балами перебуває в зоні вильоту, розташувавшись на 19-й сходинці.

У наступному турі "Атлетіко" зіграє проти "Сосьєдада" (28 травня), а "Еспаньол" поміряється силами з "Валенсією". Обидва матчі пройдуть 28 травня.

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