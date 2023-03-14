"Атлетіко" зумів дотиснути "Жирону" лише в компенсований час.

У понеділок, 13 березня, відбувся поєдинок 25-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала мадридський "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася мінімальною перемогою гостей.

Єдиний гол у грі був забитий вже в компенсований до другого тайму час. На 90+4-й хвилині форвард мадридського гранда Альваро Мората забив після подачі з кутового.

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"Жирона" - "Атлетіко" - 0:1

Гол: Мората, 90+4

"Жирона": Гассаніга, Арнау, Буено, Давид Лопес, Гутьєррес, Циганков (Вілья, 87), Алейш Гарсія (Еспіноса, 87), Ромеу (Мартін, 75), Борха Гарсія (Валері, 64), Рікельме, Кастельянос (Стуані, 75)

"Атлетіко": Облак, Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо, Карраско (Сауль, 76), Льоренте (де Пауль, 62), Коке (Вітсель, 81), Лемар (Корреа, 62), Грізманн, Депай (Мората, 62)

Попередження: Стуані, 90+10, Гассаніга, 90+11 - Льоренте, 57, Савич, 66, де Пауль, 90+7

Огляд матчу:

Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков провів на полі 87 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Відзначимо, що за оцінками статистичного порталу Whoscored, українець був одним з найкращих гравців "Жирони" в цьому матчі. За гру проти "Атлетіко" Циганков поряд з Алейшем Гарсією і Сантьяго Буено отримав 6,8 бала.

За проведений час на полі Віктор зробив 38 торкань м'яча, віддав 20 точних передачі з 27 (74%), в тому числі дві ключові, завдав 1 удар у площину воріт, провів 1 вдале обведення, заробив 1 фол і двічі перехопив м'яч.

Додамо, що 25-річний півзахисник перервав серію з трьох матчів з результативними діями. Віктор Циганков зіграв свій 6 поєдинок за "Жирону", на його рахунку 1 гол і 3 асисти.

За підсумками матчу "Атлетіко" набрав 48 очок і закріпився на третьому місці турнірної таблиці. "Жирона", у якої залишилося 30 очок, займає 12-у позицію.

У наступному турі чемпіонату "Жирона" зустрінеться з "Райо Вальєкано", а "Атлетіко" з "Валенсією". Обидві гри відбудуться 18 березня.

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