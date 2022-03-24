Прем’єр-міністр Великобританії не розуміє, чому Росія подала заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу-2028.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував подачу заявки Росією на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032.

"Бажання Росії провести в себе будь-який футбольний турнір чи культурну подію виходить за межі сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію. Найкраще було б, щоб усі російські війська негайно вийшли з України, а право провести турнір передали українцям", – сказав Джонсон у Брюсселі під час саміту НАТО.

Додамо, що також спільну заявку на проведення Євро-2028 подали футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Республіки Ірландія, Шотландії та Уельсу.

Нагадаємо, що через розв'язану війну в Україні ФІФА і УЄФА прийняли рішення відсторонити всі російські клуби і національну збірну РФ від участі в змаганнях під їх егідою. Зараз Російський футбольний союз безуспішно судиться з УЄФА і ФІФА про відсторонення своїх команд від міжнародних змагань.

Також УЄФА має намір розірвати контракт з телевізійним оператором країни-агресора на трансляцію матчів європейських збірних команд.

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