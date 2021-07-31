Скандальний екс-нападник збірної України зіграв першу офіційну гру за "Минай".

31 липня "Минай" у другому турі УПЛ вдома обіграв "Олександрію" - 1:0. Цей матч став дебютним у закарпатському клубі для Євгена Селезньова, котрий приєднався до команди декілька днів назад.

36-річний форвард провів на полі 70 хвилин та був замінений.

Євген прокоментував свій дебют для каналів "Футбол 1,2,3". Він у захваті від дружнього колективу. Також Селезньов пообіцяв поліпшити свої знання з української мови.

А головний тренер "Миная" Василь Кобін виписав шалений аванс Селезньову.

- Як оціните гру Селезньова?

- Бог футболу.

- А якщо порівнювати його з Мілевським?

- Це різні гравці.

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі свого попереднього клубу "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На цей час на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Автор: Артем Будрін