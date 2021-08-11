Переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи розіграють єврокубковий трофей.

11 серпня відбудеться матч за Суперкубок УЄФА між англійським "Челсі" та іспанським "Вільярреалом". Команди зіграють на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Вільярреал.

Челсі - Вільярреал: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

"Челсі" боротиметься за трофей на правах переможця Ліги чемпіонів, "Вільярреал" - як переможець Ліги Європи.

Челсі - Вільярреал: прогноз букмекерів

"Челсі"

"Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів 2020-2021 обіграв "Манчестер Сіті", хоч і вважався аутсайдером матчу. Перемогу лондонцям приніс гол Кая Хаверца.

"Челсі" вдруге в історії виграв Лігу чемпіонів, а за Суперкубок буде битися вже вп'яте. Завоювати цей трофей лондонцям вдалося лише один раз - у 1998 році.

У літнє міжсезоння "Челсі" не був активний на трансферному ринку, але очікується, що незабаром "сині" оформлять трансфер нападника Ромелу Лукаку за 115 мільйонів євро. Водночас покинув команду форвард Олів'є Жиру.

"Вільярреал"

"Вільярреал "у фіналі Ліги Європи сенсаційно обіграв "Манчестер Юнайтед". Доля трофея вирішилася у фантастичній серії пенальті.

Тренер "Вільярреала" Унаї Емері вчетверте виграв Лігу Європи, водночас "Вільярреал" завоював трофей вперше в історії.

Тепер іспанський клуб вперше боротиметься за Суперкубок УЄФА. Емері двічі не міг виграти цей трофей з "Севільєю".

У літнє міжсезоння "Вільярреал" покинув нападник Карлос Бакка, йому на заміну за 12 мільйонів був куплений форвард "Реймса" Булайє Діа. Також клуб викупив контракт захисника Хуана Фойта (за 15 мільйонів) і підписав півзахисника Ману Морланеса.

Слова перед матчем

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель:

"Хіба можна почати новий сезон краще, ніж черговим єврофіналом. Ставлюся до Емері і "Вільярреалу" з величезною повагою. Скоро трофей Ліги Європи перейменують на трофей Емері. Він неймовірний. Упевнений, суперник підійде до матчу з відчуттям, що йому нічого втрачати. Ми ж зробимо все, щоб завоювати кубок".

Головний тренер "Севільї" Унаї Емері:

"Хочу виграти Суперкубок, так як раніше в ньому не перемагав. Брав участь у ньому двічі і обидва рази програвав. Перемога стала б відмінним способом підвести риску під минулим сезоном. Ми знову можемо вписати себе в історію і домогтися чогось неймовірного на старті нового сезону. Суперкубок покаже, на що ми здатні в матчі з таким грандом, як "Челсі" - найкращою, на мій погляд, командою планети".

Орієнтовні склади

"Челсі": Менді, Зума, Тьяго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Хаверц, Зієш, Вернер

"Вільяреал": Асенхо, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса, Ману Трігерос, Ману Морланес, Капу, Альберто Морено, Жерар Морено, Діа

Арбітр

Судити зустріч буде російський арбітр Сергій Карасьов.

Автор: Антон Дудар