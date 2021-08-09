Поєдинок між англійським та іспанським клубами ознаменує відкриття європейського сезону.

11 серпня в столиці Північної Ірландії, Белфасті, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА-2021. Англійський "Челсі" та іспанський "Вільярреал" на правах переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону відповідно розіграють між собою цей трофей. Гра пройде на стадіоні "Віндзор Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" - "Вільярреал".

Лондонський "Челсі", на думку букмекерів, є фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу англійського клубу в основний час становить 1,81, в той час, як на "Вільярреал" - 4,98. Нічия оцінюється в 3,80.

На те, що саме гравці "Челсі" здіймуть трофей над головою пропонується коефіцієнт 1,39. А підсумковий успіх "Вільярреалу" оцінений в 3,12.

Челсі - Вільярреал: перед матчем

В минулому сезоні обидві команди виграли євротрофеї: "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів подолав "Манчестер Сіті", а "Вільярреал" у вирішальному поєдинку Ліги Європи обіграв "Манчестер Юнайтед". Саме так ці клуби отримали право зіграти за Суперкубок УЄФА-2021.

На стадіон "Віндзор Парк" у Белфасті буде допущено максимум 13 000 глядачів.

Для "Вільярреалу" це буде дебютна гра за Суперкубок УЄФА. А от "Челсі" вже 4 рази у своїй історії змагався за цей трофей. Завоювати лондонцям цей титул вдалося лише одного разу - в 1998 році. Тоді "Челсі" обіграв "Реал". А у 2012, 2013 та 2019 роках "Челсі" поступався в поєдинку за Суперкубок УЄФА: "аристократи" відповідно програвали мадридському "Атлетіко", "Баварії" та "Ліверпулю".

Наставник "Вільярреалу" Унаї Емері тричі грав за Суперкубок УЄФА й у всіх випадках зазнавав поразки. Емері тренуючи "Севільєю" змагався за цей трофей неодноразово: у 2014 та 2016 роках його зупинив "Реал", а у 2015 році "Барселона" переграла "Севілью".

Матч в Белфасті між "Челсі" та "Вільярреалом" розсудить російська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Карасьовим.

Автор: Артем Будрін