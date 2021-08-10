Англійський та іспанський клуби посперечаються за трофей.

11 серпня "Челсі" та "Вільярреал" в Північній Ірландії розіграють між собою Суперкубок УЄФА. Гра відбудеться на арені "Віндзор Парк" у Белфасті.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" - "Вільярреал".

Челсі - Вільярреал: де дивитися матч

Трансляцію двобою англійського та іспанського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

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Челсі - Вільярреал: перед матчем

В минулому сезоні обидві команди виграли євротрофеї: "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів подолав "Манчестер Сіті", а "Вільярреал" у вирішальному поєдинку Ліги Європи обіграв "Манчестер Юнайтед". Саме так ці клуби отримали право зіграти за Суперкубок УЄФА-2021.

На стадіон "Віндзор Парк" у Белфасті буде допущено максимум 13 000 глядачів.

Для "Вільярреалу" це буде дебютна гра за Суперкубок УЄФА. А от "Челсі" вже 4 рази у своїй історії змагався за цей трофей. Завоювати лондонцям цей титул вдалося лише одного разу - в 1998 році. Тоді "Челсі" обіграв "Реал". А у 2012, 2013 та 2019 роках "Челсі" поступався в поєдинку за Суперкубок УЄФА: "аристократи" відповідно програвали мадридському "Атлетіко", "Баварії" та "Ліверпулю".

Наставник "Вільярреалу" Унаї Емері тричі грав за Суперкубок УЄФА й у всіх випадках зазнавав поразки. Емері тренуючи "Севільєю" змагався за цей трофей неодноразово: у 2014 та 2016 роках його зупинив "Реал", а у 2015 році "Барселона" переграла "Севілью".

Матч в Белфасті між "Челсі" та "Вільярреалом" розсудить російська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Карасьовим.

Автор: Артем Будрін