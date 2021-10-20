Кияни зіграють проти каталонців на "Камп Ноу".

20 жовтня в столиці Каталонії пройде матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Динамо".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - "Динамо".

Барселона - Динамо: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 19.45.

"Барселона"

Каталонці переживають не найкращі часи. Влітку клуб покинув Ліонель Мессі, і зараз в команді відбувається зміна поколінь і перебудова, яка навряд чи могла б пройти безболісно.

"Барселону" лихоманить в чемпіонаті, де у восьми турах вдалося виграти тільки чотири рази (в таблиці лише сьоме місце), в Лізі чемпіонів все зовсім сумно, і питання про звільнення Рональда Кумана підіймаються все частіше. Правда, керівництво "Барселони" поки заявляє про довіру тренеру.

У ЛЧ каталонці після двох турів несподівано виявилися головним аутсайдером. "Барса" двічі програла, причому якщо розгром від потужної "Баварії" (0:3) ще можна було передбачити, то результат матчу з "Бенфікою" (ті ж 0:3) є по-справжньому провальним. Тепер у "Барселони" просто немає права на помилку.

В останніх п'яти матчах у всіх турнірах "Барса" виграла лише два рази при двох поразках. Одна з цих перемог припала на матч з "Валенсією", який відбувся перед грою з "Динамо" - 3:1.

Барселона- Динамо: прогноз букмекерів

"Динамо"

"Динамо" в поточному розіграші Ліги чемпіонів плюс-мінус виправдовує ті прогнози, які давалися перед стартом групового етапу. Кияни зіграли внічию з "Бенфікою" (0:0), хоча могли в тому матчі і перемогти, а потім абсолютно без шансів були розгромлені "Баварією" (0:5).

Турнірне становище на даному етапі (1 очко, 3 місце в групі) залишає киянам всі шанси боротися за продовження боротьби в єврокубках навесні. Але для збереження надій на євровесну програвати "Барселоні" вкрай небажано.

Враховуючи те, в якому стані знаходиться "Барселона", зараз, мабуть, оптимальний момент, щоб боротися з каталонцями.

На внутрішній арені "Динамо" продовжує демонструвати чемпіонські амбіції. Команда Мірчі Луческу не втрачає очки там, де не повинна їх втрачати. Перед зустріччю з "Барсою" динамівці розгромили "Львів" з рахунком 4:1 і утримують лідерство в таблиці УПЛ.

Хто не зіграє?

У "Барселони" травмовані Педрі, Рональд Араухо, Усман Дембеле і Мартін Брейтвейт, а захисник Ерік Гарсія пропустить матч через дискваліфікацію. У "Динамо" в лазареті знаходяться Денис Попов, Артем Бесєдін і Владислав Кулач.

Історія протистоянь

У минулому сезоні на груповому етапі ЛЧ "Барса" двічі обіграла "Динамо" (2:1 і 4:0). Загалом же команди зустрічалися 10 разів: у "Динамо" - 3 перемоги, у "Барси" - 7.

Орієнтовні склади

"Барселона": тер Штеген, Дест, Піке, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Гаві, Депай, Коутіньо, Фаті

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена, Гармаш

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Це незвичайний сезон. Майже всі топ-клуби після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки "Барселоні" необхідні очки, нам вони теж потрібні. Те, що відбувається в "Барселоні", - це нормально в умовах побудови нової команди. Зберегти команду - завжди легше, ніж будувати заново. Тому "Барселоні" зараз потрібен час".

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Головний тренер "Барселони" Рональд Куман:

"Минулого року ми грали з "Динамо", двічі обіграли їх, але в цьому сезоні вони стали кращими як команда. Ми знаємо, чого очікувати. Ми ризикуємо своїм майбутнім в Лізі чемпіонів, ми не можемо програти обидві наступні зустрічі, ми повинні в обох перемогти. Щоб вийти в плей-офф, треба перемагати. Немає іншого шляху, окрім як виграти матч у "Динамо".

Арбітр

Судити зустріч буде нефартовий для киян рефері - француз Клеман Тюрпен.

Автор: Антон Дудар