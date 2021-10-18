Підопічні Мірчі Луческу зіграють на "Камп Ноу" проти іспанського гранда.

20 жовтня київське "Динамо" проведе поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Біло-сині" на виїзді зіграють проти "Барселони".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

Букмекери вірять, що "Барселона" легко здобуде три очки. На перемогу клубу зі столиці Каталонії пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як на звитягу "Динамо" аж 12,50. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 6,65.

На те, що "Динамо" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 4,16. На те, що за підсумками протистояння "Барселона" набере бали в скарбничку коефіцієнт 1,06.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Артем Будрін