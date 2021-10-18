Букмекери назвали Барселону фаворитом поєдинку / фото REUTERS
20 жовтня київське "Динамо" проведе поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Біло-сині" на виїзді зіграють проти "Барселони".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.
Букмекери вірять, що "Барселона" легко здобуде три очки. На перемогу клубу зі столиці Каталонії пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як на звитягу "Динамо" аж 12,50. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 6,65.
На те, що "Динамо" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 4,16. На те, що за підсумками протистояння "Барселона" набере бали в скарбничку коефіцієнт 1,06.
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- Початок матчу 20 жовтня о 19:45 за київським часом.
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу з великим рахунком над ФК "Львів" (4:1).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" переграла "Валенсію" (3:1) і покращила свої позиції в чемпіонаті Іспанії.
- Обслужить матч французький арбітр, котрий є нефартовим для "Динамо".