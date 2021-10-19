Кияни продовжують боротися за вихід до плей-оф головного клубного турніру Європи.

20 жовтня київське "Динамо" на виїзді проведе поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони". Команди зустрінуться на "Камп Ноу" в столиці Каталонії.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

Барселона - Динамо: де дивитися матч

Протистояння іспанського та українського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 19.45.

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"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Артем Будрін