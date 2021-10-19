Володимир Шепелєв - хавбек Динамо / фото ФК Динамо Київ
20 жовтня київське "Динамо" на виїзді проведе поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони". Команди зустрінуться на "Камп Ноу" в столиці Каталонії.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.
Барселона - Динамо: де дивитися матч
Протистояння іспанського та українського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок зустрічі - о 19.45.
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"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- У першому турі групового етапу ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу з великим рахунком над ФК "Львів" (4:1).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" переграла "Валенсію" (3:1) і покращила свої позиції в чемпіонаті Іспанії.
- Обслужить матч французький арбітр, котрий є нефартовим для "Динамо".