Сергій Сидорчук подякував Мірчі Луческу за роки спільної роботи.

Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути посаду головного тренера "біло-синіх".

У своєму Instagram український півзахисник опублікував зворушливий пост, в якому подякував румунському фахівцеві за роки спільної роботи.

"Уже кілька днів у ступорі від новини, що Мірча Луческу покинув пост головного тренера "Динамо". Я збирався з думками, щоб віддячити містеру публічно. Не зробити цього не міг, тому що це важлива для мене і для моєї сім'ї людина. Більше, ніж тренер.

Відео дня

Він відкрив мені новий погляд на футбол, навчив бачити деталі, про які я раніше і не думав, змусив задуматися про життя після кар'єри. Своїм прикладом показав, як слід любити те, що ти робиш. Не уявляю його не в футболі, тому що це його життя. Хто б ще сидів і переглядав матчі, шукаючи свої помилки. Так, це людина, яка завжди шукає помилок у собі, а не в інших. Багатьом цього дуже не вистачає.

Ніколи не забуду, як Містер зустрів мою сім'ю в Бухаресті, коли нам потрібен був притулок після початку повномасштабного вторгнення. Він з дружиною були дуже добрі до нас, ми бачилися майже кожен день, спілкувалися - це було дуже важливо і цінно для нас. Кажуть, в темні часи видно світлі люди. Що стосується Мірчі, то саме так і було. Коли він був у лікарні, звичайно, я теж був поруч.

Я впевнений, що Містер заслуговував завершити кар'єру в українському футболі на більш мажорній ноті, в статусі чемпіона і з кубком в руках. Але це життя, це футбол. Він знає, що робить і в який час. Шкода, що багато хто не розуміє його філософію і підхід. Відразу попрошу утриматися від негативних коментарів, якщо вам хочеться такі написати.

Це пост моєї великої поваги та вдячності. Дякую за все", - написав Сидорчук.

Нагадаємо, Мірча Луческу оголосив про свою відставку з поста головного тренера "Динамо" після поразки від "Шахтаря" в рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги.

У київському клубі румунський фахівець працював з літа 2020 року. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат УПЛ, Кубок України і Суперкубок країни.

Додамо, що після відходу Луческу київський клуб очолив легендарний екс-воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський.

Вас також можуть зацікавити новини: