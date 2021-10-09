Команда Олександра Петракова зіграє на виїзді проти свого, ймовірно, прямого конкурента за друге місце.

9 жовтня збірній України належить провести важливу битву за путівку на чемпіонат світу в Катарі. Протистояти українським футболістам буде збірна Фінляндії. Матч пройде на "Олімпійському стадіоні" в столиці Фінляндії - Гельсінкі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Фінляндія - Україна: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.00.

Збірна України

"Жовто-сині" - миролюбива команда. Зіграти всі 5 матчів відбору внічию - це викликає неоднозначні відчуття. Проте зараз потрібно думати лише про перемогу, інакше про мундіаль в Катарі можна буде забути. Турнірне становище зобов'язує йти вперед.

Олександр Петраков не викликав до збірної Руслана Малиновського, а потім був вкрай ображений на журналістів. Чи позначиться це на настрої команди зсередини? Відповідь вже скоро дізнаємося.

Ситуація напередодні вирішальних поєдинків складна. В лазарет потрапив Олександр Зінченко, а також якийсь злий фатум переслідує Віталія Буяльського. Тут ніби і тренер новий, який тобі довіряє, але травми втрутилися.

Для збірної України цей матч свого роду момент істини. Перемога ще нічого не гарантує, а ось поразка фінам поставить хрест на мріях про Катар. Тому зараз українські футболісти мають подолати стрес і впоратися з цим викликом.

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Збірна Фінляндії

Цю країну тепер можна асоціювати не лише з біатлоном та хокеєм, а ще й з футболом. За останні роки уряд Фінляндії запровадив цілу програму з розвитку футболу і як наслідок ця скандинавська країна змогла непогано виступити на Євро-2020. Більше того, вони вперше в історії взяли участь на континентальній першості.

Наприклад, Боснія і Герцеговина маючи ніби більш зірковий склад не потрапила на Євро-2020, а Фінляндія там виступила, та ще й обіграла майбутнього півфіналіста турніру - Данію.

Тепер фіни мають хороші шанси пробитися на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Вони ніколи не брали участь на мундіалях. Втім математично саме скандинави зараз попереду - за втраченими очками вони випереджають і Україну, і Боснію і Герцеговину.

"Суомі" - дисциплінована та вельми організована команда. Обіграти таку в її лігві - дорогого варто. В України немає права на помилку, а тому потрібно буде показати ще більшу дисциплінованість та жагу до перемоги.

Історія протистоянь

Майбутній матч в Гельсінкі буде лише четвертим в історії протистоянь Фінляндії та України. Команди двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу-2018. Той відбірковий турнір для України був кепським, але з фінами команда Андрія Шевченка взяла 6 очок: перемоги 1:0 вдома і 2:1 на виїзді.

В другому турі поточного відбіркового циклу між суперниками була зафіксована нічия.

Хто не зіграє?

В матчі проти Фінляндії зіграти не зможуть Олександр Зінченко, Віталій Миколенко і Віталій Буяльський (у всіх травми). Денис Бойко пропустить гру за сімейними обставинами.

У Фінляндії кадрових втрат немає.

Орієнтовні склади

Фінляндія: Градецкі, Араюурі, Вайсанен, Алхо, Уронен, Камара, Шуллер, Ніссіля, Пох'янпало, Валакарі, Пуккі

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Олександр Петраков:

"Фінляндію знаю добре, подивився багато їхніх матчів. Завтра побачите".

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва:

"Україна обов'язково буде грати на перемогу, адже вона не здобула ще жодної в нашій групі. З іншого боку, українці жодного разу не програли. Під час матчу їхній рівень тиску на нас обов'язково буде змінюватися. Ми вже бачили таке. Одним із наших напрямків розвитку гри є те, як за допомогою пресингу ми можемо впоратися із сильними суперниками. Україна - це кваліфікована, фізично сильна команда. Щоб домогтися успіху, завтра нам потрібно буде докласти максимальних зусиль".

Арбітр

Судити поєдинок буде іспанський рефері Хесус Хіль Мансано.

Автор: Артем Будрін