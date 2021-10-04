Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував невиклик півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського на жовтневий збір команди.
Про це стало відомо з його прес-конференції на You-Tube-каналі УАФ.
"Вся країна не може спати, обговорюють тільки Малиновського - який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачиться, на коліна стати тощо. Я вже все сказав на телепередачі "Великий футбол", всю правду. Але правда в нашій країні нікому не потрібна. Мене вже тут навчили і сказали - в нашій країні говорити правду не можна. Більше мені нічого додати", - зазначив Петраков.
Нагадаємо, що Малиновський не отримав запрошення в збірну попри те, що є найдорожчим українським футболістом.
Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України
- В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.
- Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.
- Потім Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.
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Збірна України: матчі в жовтні
- Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.
- Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.