Українська збірна готується провести складну виїзну гру.

9 жовтня збірна України проведе свій шостий поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022. "Жовто-синя" збірна вирушить в гості до Фінляндії.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Букмекери записали команду Олександра Петракова в фаворити протистояння. На перемогу української команди пропонується коефіцієнт 2,31, в той час, як на Фінляндію - 3,58. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,28.

На те, що Україна не програє можна поставити з коефіцієнтом 1,34. А ось на те, що Фінляндія не поступиться коефіцієнт більший - 1,69.

Фінляндія - Україна: перед матчем

Матч Фінляндія - Україна пройде 9 жовтня на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі. Початок - о 19.00.

До цього моменту збірні України та Фінляндії набрали 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.

Автор: Артем Будрін