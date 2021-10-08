Команда Олександра Петракова спробує здобути першу перемогу в цьому відборі.

Збірна України на виїзді проведе поєдинок 6-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти фінів. Команди зустрінуться 9 жовтня на "Олімпійському стадіоні" в столиці Фінляндії - Гельсінкі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Фінляндія - Україна: де дивитися матч

У прямому ефірі це протистояння можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також транслювати гру буде телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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Фінляндія - Україна: перед матчем

На цю мить збірні України та Фінляндії набрали 5 очок. Щоправда, "жовто-сині" провели п'ять матчів, а фіни - чотири. Команди займають друге і третє місця в таблиці групи D відповідно.

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Перед матчем збірна України зазнала ряд кадрових втрат.

Українська збірна всі 5 матчів цього відбору зіграла внічию.

Обслужить поєдинок іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.

Автор: Артем Будрін