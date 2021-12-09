Колишній гравець "Динамо" допоміг "Бенфіці" обіграти киян.

Київське "Динамо" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів грало в гостях проти португальської "Бенфіки". Гра завершилася перемогою лісабонських "орлів" з рахунком 2:0.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук, який відкрив рахунок у поєдинку, отримав від авторитетного порталу WhoScored найвищу оцінку.

WhoScored оцінив дії 26-річного українця в 8,1 бала, тим самим визнавши його кращим гравцем зустрічі.

Нагадаємо, Роман Яремчук є вихованцем і колишнім футболістом київського "Динамо", але закріпитися у складі "біло-синіх" у форварда не вийшло.

Бенфіка - Динамо: підсумки матчу

"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо "в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота"Баварії".

"Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Володимир Медяник