"Баварія" ніколи не програвала "Манчестер Юнайтед" на своєму полі в рамках ЛЧ.

У середу, 20 вересня, відбудеться поєдинок першого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Баварія" зіграє проти "Манчестер Юнайтед".

Гра пройде на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

Зустріч обслужить шведський арбітр Гленн Нюберг. Допомагати йому будуть його співвітчизники - Махбод Бейгі і Андреас Седерквіст. Четвертий рефері - Адам Ладебек.

Відео дня

"Баварія" в рамках Бундесліги зіграла чотири матчі і з 10 балами йде на другому місці, поступаючись "Байєру" лише в різниці голів. Свій попередній поєдинок мюнхенці зіграли проти леверкузенського клубу. Гра завершилася з рахунком 2:2.

"Манчестер Юнайтед" погано стартував у новому сезоні АПЛ. Манкуніанці набрали всього 6 очок в п'яти стартових турах і займають 13-е місце. В останніх п'яти іграх "червоні дияволи" програли тричі - проти "Тоттенхема"(0:2), "Арсенала" (1:3) і "Брайтона" (1:3).

Відзначимо, що "Баварія" виграла 13 останніх матчів групового етапу Ліги чемпіонів, і не програє в 34 зустрічах. Крім того, мюнхенці жодного разу програвали "Манчестер Юнайтед" на своєму полі в рамках Ліги чемпіонів.

Баварія - Манчестер Юнайтед: прогноз

Беззаперечним фаворитом поєдинку є "Баварія". На перемогу мюнхенців ставки приймають з коефіцієнтом 1,47. Перемога "Манчестер Юнайтед" оцінена коефіцієнтом 6,20. Нічия - 5,10.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі, на думку аналітиків, є перемога "Баварії" з рахунком 2:1. Коефіцієнт на такий результат - 8,60.

Баварія - Манчестер Юнайтед: трансляція

На території України матч "Баварія" - "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що в іншому матчі першого туру групи А зустрінуться турецький "Галатасарай" і данський "Копенгаген".

Вас також можуть зацікавити новини: