"Червоні дияволи" зазнали третьої поразки в сезоні.

У суботу, 16 вересня, відбувся центральний поєдинок п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Брайтон".

Зустріч пройшла на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері і завершилася перемогою "чайок" з рахунком 3:1.

Рахунок у грі був відкритий на 20-й хвилині - Денні Велбек вивів "Брайтон" вперед. У другому таймі гості ще двічі забили у ворота Андре Онана і рахунок став розгромним.

"Манчестер Юнайтед" відквитав один гол завдяки влучному пострілу 20-річного Ганнібала Межбрі.

Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:3

Голи: Межбрі 73 – Велбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Лінделоф, Мартінес (Ван-Біссака 85), Регілон (Гарначо 85) – Каземіро (Межбрі 64), Мактоміней (Пельїстрі 85) – Фернандеш, Еріксен, Рашфорд – Гейлунд (Марсьяль 64)

Брайтон: Стіл – Лемпті (Мілнер 77), ван Геке, Данк, Велтман – Гросс, Дахуд (Гілмор 77) – Адінгра (Фергюсон 85), Лаллана (Фаті 64), Мітома – Велбек (Жуан Педро 64)

Перемога в цій грі дозволила "Брайтону" набрати 12 очок і піднятися на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Юнайтед" з 6 балами опустився на 12-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Брайтон" зіграє проти "Борнмута", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Бернлі".

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