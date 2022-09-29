Дініяр Білялетдінов зобов'язаний з'явитися до військкомату.

Колишній півзахисник збірної Росії та англійського "Евертона" Дініяр Білялетдінов отримав повістку після оголошення лідером Кремля Володимиром Путіним часткової мобілізації і тепер зобов'язаний з'явитися до військкомату.

Про це заявив батько відомого футболіста Рінат Білялетдінов.

"Дініяр дійсно отримав повістку. Складно говорити про емоції, тому що він не служив, хоча проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він прийняв присягу, але служив по спортивній лінії. Закон все-таки говорить - закликати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась помилка.

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Зараз будемо з'ясовувати, чи правильна це повістка, або її надіслали рано. Що завгодно може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді питань ставити не треба. А поки президент встановив часткову, все повинно бути за законом", - наводить слова Ріната Білялетдінова Р-Спорт.

Варто зазначити, що Дініяр Білялетдінов був одним з найвідоміших російських гравців в 00-ві. Крім російських клубів він грав за англійський "Евертон", кольори якого зараз захищає українець Віталій Миколенко.

У складі збірної Росії він провів 46 матчів і забив шість голів. Є бронзовим призером Євро-2008.

Зараз 37-річний Дініяр Білялетдінов грає в Медіалізі.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Країна-агресор планує закликати 300 000 резервістів для війни.

Всупереч обіцянкам політичного керівництва країни, на війну закликають не "резерв", а всіх, хто попадеться – про це вже не мовчать навіть російські пропагандисти.

ЗМІ повідомляли, що мобілізують в першу чергу жителів глибинки - де немає опозиції, ЗМІ, і рівень підтримки війни вищий.

"Часткова" мобілізація вже почалася у чоловічій збірній Росії з футболу. Повістки на війну з Україною отримали не футболісти або члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС і національної команди.

Після оголошення мобілізації російським національним збірним заборонили виїзд за межі РФ для участі в тренувальних зборах і змаганнях. У ЗМІ зазначають, що таке рішення уряду РФ може бути спробою запобігання дезертирству провідних спортсменів за кордон.

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