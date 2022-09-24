Повістки на війну з Україною отримали не футболісти чи члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС й національної команди.

Декілька співробітників Російського футбольного союзу отримали повістки з військкомату після оголошення Верховним Головнокомандувачем часткової мобілізації.

Про це повідомив журналіст російського видання "Спорт-Експресс" Максим Алланазаров.

Повістки на війну з Україною отримали не футболісти чи члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС й національної команди. Згідно з інформацією журналіста, повістки отримали юрист Російського футбольного союзу, а також один із масажистів та адміністратор збірної Росії.

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Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Країна-агресор планує призвати 300 000 резервістів для війни.

У МВС переконані, що рашисти відразу не зможуть мобілізувати заявлене число солдат. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч.

Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував фінансову складову російської мобілізації. "Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно", - сказав Єрмак.

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