Декілька співробітників Російського футбольного союзу отримали повістки з військкомату після оголошення Верховним Головнокомандувачем часткової мобілізації.
Про це повідомив журналіст російського видання "Спорт-Експресс" Максим Алланазаров.
Повістки на війну з Україною отримали не футболісти чи члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС й національної команди. Згідно з інформацією журналіста, повістки отримали юрист Російського футбольного союзу, а також один із масажистів та адміністратор збірної Росії.
Мобілізація в Росії - що відомо
21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Країна-агресор планує призвати 300 000 резервістів для війни.
У МВС переконані, що рашисти відразу не зможуть мобілізувати заявлене число солдат. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч.
Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував фінансову складову російської мобілізації. "Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно", - сказав Єрмак.