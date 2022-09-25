Міністерство спорту країни-агресора наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном.

Російським національним збірним заборонили виїзд за межі РФ для участі в тренувальних зборах і змаганнях після оголошення лідером Кремля Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Про це повідомляє Inside the Games з посиланням на Міністерство спорту РФ.

Як заявив міністр спорту Росії Олег Матицин, "це рішення продиктоване курсом на зміцнення національної спортивної галузі та формування спортивного та економічного суверенітету".

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У ЗМІ ж зазначають, що таке рішення уряду РФ може бути спробою запобігання дезертирству провідних спортсменів за кордон після оголошення мобілізації в країні.

Поки заборона стосується тільки тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало міністерство спорту.

Раніше УНІАН повідомляв, що "часткова" мобілізація вже почалася у чоловічій збірній Росії з футболу. Повістки на війну з Україною отримали не футболісти або члени тренерського штабу збірної Росії, а працівники структури РФС і національної команди.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Країна-агресор планує закликати 300 000 резервістів для війни.

Всупереч обіцянкам політичного керівництва країни, на війну закликають не "резерв", а всіх, хто попадеться – про це вже не мовчать навіть російські пропагандисти.

ЗМІ повідомляли, що мобілізують в першу чергу жителів глибинки - де немає опозиції, ЗМІ, і рівень підтримки війни вищий.

У МВС переконані, що рашисти відразу не зможуть мобілізувати заявлене число солдат. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч.

Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментувавши фінансову складову російської мобілізації. "Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно", - сказав Єрмак.

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