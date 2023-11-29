Перемогу "Барселоні" принесли голи португальців Канселу і Фелікса.

У вівторок, 28 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Барселона" приймала "Порту".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою каталонського гранда.

Гості першими забили в цій грі - на 30-й хвилині бразильський нападник Пепе вивів "Порту" вперед, забивши після передачі Галену. Всього дві хвилини вистачило "Барселоні", щоб зрівняти рахунок - Жоау Канселу забив з передачі Педрі. На 57-й хвилині "блаугранас" забили переможний гол, Жоау Фелікс відзначився після передачі Жоау Канселу.

Відео дня

"Барселона" - "Порту" - 2:1

Голи: Канселу, 32, Жоау Фелікс, 57 - Пепе Акіно, 30

"Барселона": Пенья, Араухо, Кунде, Іньіго Мартінес, Канселу (Бальде, 82), Педрі, Гюндоган, Де Йонг, Рафінья (Ямаль, 90), Левандовскі, Жоау Фелікс (Ферран Торрес, 75)

"Порту": Дієгу Кошта, Жоау Маріу (Хорхе Санчес, 67), Кардосу (Намасо, 90), Пепе, Санусі, Пепе Акіно, Еустакіо (Ніко Гонсалес, 81), Варела, Галено (Тоні Мартінес, 90), Еванілсон (Консейсау, 81), Таремі

Попередження: де Йонг, 37, Жоау Фелікс, 59 - Кардосу, 36, Жоау Маріу, 57, Пепе Акіно, 74

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Шахтар" обіграв бельгійський "Антверпен" з рахунком 1:0. Перемогу "гірникам" приніс гол Миколи Матвієнка.

Перемога в цьому турі дозволила "Барселоні" достроково забезпечити собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці з 12 балами займають перше місце в групі Н. Далі розташувалися "Порту" і "Шахтар" - по 9 балів. На останньому місці йде "Антверпен" (0 очок).

У заключному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Порту", а "Барселона" зустрінеться з "Антверпеном".

Вас також можуть зацікавити новини: