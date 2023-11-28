Перемогу "Шахтарю" над "Антверпеном" приніс гол Миколи Матвієнка.

У вівторок, 28 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" протистояв бельгійському "Антверпену".

Гра проходила на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в німецькому Гамбурзі і завершилася перемогою "гірників".

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний гол, автором якого став Микола Матвієнко. Центральний захисник "Шахтаря" ударом головою відправив м'яч у сітку воріт суперника після навісу Олександра Зубкова зі штрафного. У другому таймі "гірники" могли забити ще як мінімум двічі, але м'яч після ударів Азарова і Степаненка влучив у поперечину.

Відео дня

"Шахтар" - "Антверпен" - 1:0

Гол: Матвієнко, 12

"Шахтар": Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Судаков, Криськів (Келсі 89), Невертон (Бондаренко 70), Сікан (Ракіцький 90+6)

"Антверпен": Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, С. Кулібалі, Батай, Вермерен, Юсуф (Іленіхена 73), Керк (Еджуке 46), Баліквіша, Муха, Янссен

Попередження: Срна 56 (за межами поля), Гочолейшвілі 83 - С. Кулібалі 30, Керк 45+1, Муха 90+4

Відео голу:

"Шахтар" набрав 9 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці групи H. "Антверпен" посідає останнє місце - 0 очок. Лідирують у цій групі "Барселона" і "Порту", в активі яких по 9 балів, проте вони свій матч 5-го туру зіграють пізніше.

Відзначимо, що "Шахтар" гарантував собі третє місце в групі, а з ним і путівку в плей-офф Ліги Європи.

Крім того, "гірники" зберігають шанси пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього команді Маріно Пушича потрібно обіграти "Порту" в заключному турі. Матч відбудеться 13 грудня.

"Антверпен" в 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів зустрінеться з "Барселоною".

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