"Барселона" відірвалася від "Атлетіко" в турнірній таблиці Ла Ліги.

У неділю, 3 грудня, відбувся центральний поєдинок 15-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала мадридський "Атлетіко".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою господарів поля.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став Жоау Фелікс. Португальський нападник забив на 28-й хвилині гри після передачі Рафіньї.

Відео дня

"Барселона" - "Атлетіко" - 1:0

Гол: Жоау Фелікс, 28

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Крістенсен, Канселу, Де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 89), Рафінья (Ямаль, 77), Левандовскі, Жоау Фелікс (Ферран Торрес, 77)

"Атлетіко": Облак, Моліна (Самуел Ліно, 46), Вітсель, Хіменес (Аспілікуета, 46), Ермосо, Рікельме (Корреа, 46), Льоренте, Коке (Сауль, 66), де Пауль, Грізманн, Мората (Депай, 65)

Попередження: Жоау Фелікс, 50, Ферран Торрес, 78, Араухо, 79, Канселу, 87, Де Йонг, 90+2 - Хіменес, 31, Вітсель, 34, Коке, 38, Аспілікуета, 47

Огляд матчу:

"Барселона" набрала 34 очки і займає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Атлетіко" з 31 балом йде на четвертій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Жирони", а "Атлетіко" зустрінеться з "Альмерією".

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