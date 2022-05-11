Колишній наставник збірної України зробив несподіване зізнання.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився думками про війну в Україні.

Легендарний український футболіст зізнався, що хотів піти на передову і захищати свою батьківщину після вторгнення Росії.

"Так, я багато разів думав про це. Але це, мабуть, не було б найкращим рішенням. Найкраще рішення - користуватися моїми зв'язками, говорити про війну, допомагати гуманітаркою, створювати програми і спілкуватися з благодійними організаціями.

Це те, чим я зайнятий з початку війни", - розповів Шевченко в інтерв'ю LadbibleTV.

Також Андрій Шевченко висловився про Президента України Володимира Зеленського.

"Я пишаюся Президентом Зеленським! У неймовірно складній ситуації він піднявся, об'єднав людей, проявив величезну мужність. Він не поїхав з країни, а залишився тут. І це стало відмінним знаком, посланням для всіх про те Україна збирається давати відсіч і боротися з несправедливістю. Думаю, що це прекрасний лідер для всіх нас", - сказав Шевченко.

Раньше Шевченко закупив велику партію медикаментів для потреб українців на загальну суму 400 000 євро. Також екс-тренер "Дженоа" розповідав, що багато разів плакав після початку війни і відчував стрес. Він пообіцяв не повертатися до тренерської діяльності, поки в Україні не настане мир.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

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