Шевченко повідомив, що разом з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відвідав благодійну акцію зі збору грошей для України.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко закупив велику партію медикаментів для потреб українців.

Про це повідомив український журналіст Микола Васильков у Facebook.

Напередодні легенда світового футболу повідомив, що разом з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном відвідав благодійну акцію "Смілива Україна", щоб зібрати кошти для українців.

Тепер стало відомо, що володар "Золотого м'яча" передав з Італії в Україну медикаменти.

Зокрема, як повідомив Васильков, Шевченко закупив для України ліки, загальна вартість яких становить близько 400 тис. євро. Перша партія медикаментів від Шевченка вже прибула в Україну. Ліки доставлять в клініку "Охматдит" до 10 травня.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Шевченко активно допомагає Україні під час війни. Так легендарний футболіст поселив у своєму будинку в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку українського народу.

17 квітня Шевченко заявив, що у нього абсолютно негативна позиція по відношенню до "руського міру". "Я його не сприймаю. Ніякі дії не можуть виправдати те, що вони почали проти українського народу. Це не просто війна, це геноцид", - сказав тоді він.

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