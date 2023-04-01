Перемогу "канонірам" принесли голи Габріела Жезуса, Бена Уайта і Граніта Джаки.

У суботу, 1 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонський "Арсенал" протистояв "Лідсу".

Зустріч проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася з рахунком 4:1 на користь "канонірів".

Господарі поля відкрили рахунок в середині першого тайму - на 35-й хвилині пенальті реалізував Габріел Жезус.

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На старті другого тайму "Арсенал" подвоїв свою перевагу, гол з передачі Габріела Мартінеллі забив Бен Уайт. На 55-й хвилині Габріел Жезус оформив дубль, збільшивши рахунок до розгромного.

На 76-й хвилині "Лідсу" вдалося відіграти один гол - відзначився Расмус Крістенсен.

У кінцівці другого тайму граніт Джака забив четвертий м'яч "канонірів" у зустрічі, встановивши фінальний рахунок на табло. Гольовий пас швейцарському хавбеку віддав Мартін Едегор.

"Арсенал" - "Лідс" - 4:1

Голи: Жезус, 35 пен, 55, Уайт, 47, Джака, 85 - Крістенсен, 76

Відзначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі і провів на полі 86 хвилин. Його замінив Кіран Тірні.

Перемога в цьому поєдинку допомогла "канонірам" зберегти відрив від "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці АПЛ. В активі лондонців 72 набраних очки, у "городян" - 64.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Ліверпуля" (9 квітня), а "Лідс" поміряється силами з "Ноттінгемом" (4 квітня).

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