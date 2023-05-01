"Челсі" спробує взяти реванш у "Арсенала" за поразку в матчі першого кола.

У вівторок, 2 травня, відбудеться центральний поєдинок 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Арсенал" і "Челсі".

Гра пройде на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні. Головним арбітром матчу призначений Роберт Джонс.

У першому колі поєдинок цих команд на полі "Челсі" закінчився мінімальною перемогою "Арсенала" з рахунком 1:0. Перемогу "канонірам" приніс гол бразильського захисника Габріела, який забив після передачі Букайо Сака.

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Варто відзначити, що до цієї гри обидва колективи підходять далеко не в кращій своїй формі. "Арсенал" не може перемогти вже чотири матчі поспіль. "Каноніри" зіграли тричі внічию: проти "Ліверпуля" (2:2), "Вест Хема" (2:2) і "Саутгемптона" (3:3), а в минулому турі зазнали поразки в грі проти "Манчестер Сіті" (1:4). Через серію невдалих результатів "каноніри" втратили лідерство в турнірній таблиці, пропустивши вперед "Сіті".

Перемога у грі проти "Челсі" дозволить "Арсеналу" повернутися на перше місце, але доля чемпіонства вже не в їхніх руках. Оскільки відрив від "Манчестер Сіті" становитиме всього два очки, при цьому у "городян" буде ще дві гри в запасі.

Справи "Челсі" йдуть куди гірше, ніж у "Арсенала". Після призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера, "сині" програли п'ять з п'яти матчів. "Челсі" програв "Вулверхемптону" (0:1), "Реалу" (0:2), "Брайтону" (1:2), "Реалу" (0:2) і "Брентфорду" (0:2).

У турнірній таблиці АПЛ "сині" посідають 12-е місце з 39 очками. "Челсі" вже втратив навіть математичні шанси, щоб потрапити в єврокубки. Тому перед клубом турнірних завдань більше не стоїть. Команда може розслабитися і просто зіграти решту матчів сезону в своє задоволення і завершити сезон хоч на якійсь позитивній ноті. Перемога в лондонському дербі над "Арсеналом" була б непоганим "бальзамом" для вболівальників клубу, що і спробують зробити гравці "Челсі".

Арсенал - Челсі: прогноз

Букмекери вважають фаворитом лондонського дербі підопічних Мікеля Артети. На перемогу "канонірів" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,64. Перемога "синіх" оцінена коефіцієнтом 5,40. Нічия - 4,10.

На думку аналітиків, матч "Челсі" і "Арсеналу" буде результативним. На тотал голів більше 2,5 можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,82. На тотал менше 2,5 - 2,06.

На гол "Арсенала" в протистоянні з "Челсі" букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,15. Гол підопічних Френка Лемпарда - 1,58.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Арсенал" - "Челсі" букмекери вважають перемогу "канонірів" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,30.

Арсенал - Челсі: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Арсенал" - "Челсі" можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у складах "Арсеналу" і "Челсі" виступають українські футболісти. За "канонірів" грає Олександр Зінченко, а кольори "синіх" захищає Михайло Мудрик. Обидва гравці збірної України можуть вийти на цю гру в стартовому складі.

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