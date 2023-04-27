Перемогу "Манчестер Сіті" принесли голи Кевіна де Брюйне, Джона Стоунза і Ерлінга Холанда.

У середу, 26 квітня, відбувся центральний поєдинок 33-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися головні претенденти на чемпіонський титул - "Манчестер Сіті" і "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою "городян" з рахунком 4:1.

Футболістам "Манчестер Сіті" вдалося забити швидкий гол - на 7-й хвилині зустрічі відзначився Кевін Де Брюйне. У кінцівці першого тайму Джон Стоунз забив після розіграшу стандарту, подвоївши перевагу "городян" в рахунку.

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На початку другого тайму Де Брюйне оформив дубль і довів рахунок до розгромного. На 86-й хвилині "Арсеналу" вдалося скоротити розрив у рахунку, гол забив Роб Холдинг. Однак уникнути розгрому "канонірам" не вдалося. У компенсований час Ерлінг Холанд забив з передачі Філа Фодена, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Манчестер Сіті" - "Арсенал" - 4:1

Голи: Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) - Холдінг ( 86)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Стоунз, Аканджі, Родрі, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Сілва, Гріліш (Фоден, 87), Холанд

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габріел, Холдинг, Зінченко, Парті, Джака (Жоржиньо, 60), Едегор (Сміт-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартінеллі (Троссар, 60), Жезус (Нкетія, 81)

Попередження: Діаш (45+5), Гріліш (76), Родрі (88) - Парті (76)

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв весь матч.

За цей матч українець отримав 6,1 бала від статистичного порталу SofaScore.

Варто відзначити, що з моменту призначення Хосепа Гвардіоли головним тренером "Манчестер Сіті" (літо 2016 року) "городяни" зіграли 14 очних матчів у чемпіонаті Англії з "Арсеналом". У цих іграх "Сіті" жодного разу не програв (13 перемог і одна нічия).

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" йде на першому місці з 75 очками в активі. "Манчестер Сіті" з 73 балами займає друге місце, але у "городян" є ще дві гри в запасі.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Челсі" (2 травня), а "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Фулхемом" (30 квітня).

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