За трансфер Захаряна "Реал Сосьєдад" заплатив московському "Динамо" 13 мільйонів євро.

Спортивний директор "Реала Сосьєдада" Роберто Олабе прокоментував трансфер росіянина Арсена Захаряна в іспанський клуб.

"Ми виходили з того, що знаємо, якими можуть бути футболісти з Росії. Я грав разом з Валерієм Карпіним, ще й тренував його, як і Дмитра Хохлова. Тож ми розуміємо, що у російських футболістів особливий талант. Тому ми слідкували за чемпіонатом Росії, цим займався Ерік з нашої скаутської команди. Особливу увагу ми приділяли молодим футболістам. Якщо брати молодих талановитих гравців, то у нас взагалі не було сумнівів, що Арсен Захарян - видатний атакувальний центральний півзахисник", - сказав Олабе для Nobel.

За словами Олабе, "Реал Сосьєдад" розумів, що купити Захаряна буде непросто, адже це "екстраординарний гравець".

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Згідно з даними Transfermarkt, за трансфер 20-річного Захаряна "Реал Сосьєдад" заплатив московському "Динамо" 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, що днями низка відомих футболістів іспанської Ла Ліги заплямувала свою репутацію, звернувшись до російських телеглядачів.

А навесні гравці "Барселони" привітали російських вболівальників зі своїм чемпіонством.

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