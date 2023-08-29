Мадридський "Атлетіко" відвантажив сім голів у ворота суперника.

У понеділок, 28 серпня, відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Райо Вальєкано" приймав "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Кампо де Вальєкас" і завершилася нищівною перемогою мадридського клубу з рахунком 7:0.

У першому таймі футболістам "Атлетіко" вдалося забити тричі. Голами відзначилися Антуан Грізманн, Мемфіс Депай і Науель Моліна.

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У другій половині зустрічі "матрацники" відвантажили супернику ще чотири голи: на 72-й і 84-й хвилинах відзначився Альваро Мората, на 79-й - Анхель Корреа, а на 86-й - Маркос Льоренте.

"Райо Вальєкано" – "Атлетіко" - 0:7

Голи: Грізманн, 2, Депай, 16, Моліна, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

Огляд матчу:

Відзначимо, що ця перемога стала найбільшою для "Атлетіко" у виїзних матчах в Ла Лізі за всю історію турніру, а це 95 років. Крім того, "матрацники" забили 7 голів в гостях втретє в своїй історії і вперше з 1948 року.

"Атлетіко" набрав 7 очок за три стартових тури і займає 2-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Очолює таблицю мадридський "Реал", який набрав 9 балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії команда Сімеоне прийме "Севілью" (3 вересня), а "Райо Вальєкано" зіграє з "Бетісом" (2 вересня).

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