"Атлетіко" здобув перемогу над "Гранадою" з рахунком 3:1.

У понеділок, 14 серпня, відбувся поєдинок першого туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому мадридський "Атлетіко" протистояв "Гранаді".

Гра проходила на стадіоні "Цивітас Метрополітано" в Мадриді і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий на 45+4-й хвилині зустрічі - відзначився іспанський нападник Альваро Мората.

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На 62-й хвилині зустрічі гості несподівано зрівняли рахунок у грі - гол після передачі Гонсало Вілліара забив Саму.

Проте вже через п'ять хвилин Мемфіс Депай вдруге вивів "Атлетіко" вперед. Нідерландський футболіст відправив м'яч у "дев'ятку" воріт суперника потужним ударом з дальньої дистанції. В самому кінці гри, на 90+8-й хвилині, Маркос Льоренте встановив остаточний рахунок на табло.

"Атлетіко" - "Гранада" - 3:1

Голи: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62

"Атлетіко": Облак, Аспілікуета, Савіч, Ермосо, Льоренте, Коке (Барріос, 7), Де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Сьюнджю, 59), Карраско, Мората (Депай, 58), Грізманн (Сауль, 7)

"Гранада": Феррейра, Кальєхон (Пуертас, 74), Вальєхо, Рубіо, Мікель, Нева (Петрович, 82), Руїс, Гумбау, Мелендо (Вільяр, 58), Саму (Сарагоса, 81), Узуні

Огляд матчу:

У наступному турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Атлетіко" зіграє проти "Бетіса" (20 серпня), а "Гранада" поміряється силами з "Райо Вальєкано" (21 серпня).

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