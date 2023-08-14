У матчі "Хетафе" проти "Барселони" було три вилучення і нуль забитих голів.

У неділю, 13 серпня, відбувся поєдинок першого туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" і "Хетафе".

Гра проходила на стадіоні "Колозеум Альфонсо Перес" і завершилася внічию з рахунком 0:0.

У першій половині зустрічі "Барселона" володіла ініціативою і завдала три удари в площину воріт "Хетафе", але забити каталонцям не вдалося. На 42-й хвилині зустрічі "блаугранас" залишилися в меншості - червону картку за грубий фол отримав бразильський вінгер Рафінья.

Відео дня

У другому таймі ситуація на полі не змінилася - футболісти "Барселони" продовжували атакувати і намагатися відкрити рахунок у матчі, проте реалізація підводила гостей. На 57-й хвилині склади команд зрівнялися - другу жовту картку отримав Хайме Мата і був вилучений з поля.

Потім був вилучений головний тренер "Барселони" Хаві. Покарання послідувало за розмови з рефері.

Наприкінці зустрічі гості претендували на пенальті, але ВАР вирішив, що його не було. Підсумок матчу - три вилучення і нуль забитих голів.

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сорія, Іглесіас, Суарес, Мітрович (Порту, 46), Дуарте, Альварес, Джене, Максимович, Аленья (Лосано, 65), Латаса (Майораль, 64), Мата

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Крістенсен (Еззальзулі, 46), Кунде, Бальде, Гюндоган (Гаві, 79), Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг, Педрі (Фаті, 79), Рафінья, Левандовскі

Попередження: Мітрович (15), Мата (31), Рафінья (38), Аленья (38), Суарес (82), Лосано (84), Джене (90), Гаві (90), Порту (90)

Видалення: Рафінья (42), Мата (57), Хаві (70)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Хетафе" вже в чотирьох сезонах поспіль не дає "Барселоні" забити на своєму стадіоні. Останні матчі, в яких каталонцям не вдається відзначитися на "Колісеум Альфонсо Перес", завершувалися наступним чином: у двох попередніх зустрічах рахунок також був 0:0, а в сезоні-2020/2021 "Хетафе" виграв з рахунком 1:0.

Востаннє "Барселона" не могла забити одному супернику на виїзді чотири роки поспіль ще в 1970-х. Тоді такого домоглася "Саламанка".

Після матчу головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес розкритикував арбітра зустрічі. На думку 43-річного фахівця, каталонці втратили очки в стартовому турі Ла Ліги саме з вини рефері.

"Я сказав судді, що "Хетафе" прощають багато фолів, а нам - ні. Ось чому він мене вилучив. Однак моє вилучення не має значення. Важливо те, що сталося на полі. Ми все одно намагалися перемогти, але не змогли. Думаю, ми заслужили перемогу, але цього було недостатньо. Шкода.

Арбітр дозволяє все це - ніхто більше. Я згадав про це, і мене за це вилучили. Вилучення Рафіньї - це сукупність того, що відбувалося. "Хетафе" дозволяють так грати, нам - ні.

Суперник тягне час, заважає грати. Такий його футбол, це нормально. Також я не побачив жодної руки. Якщо гра рукою не очевидна, не свистіть - так нам говорили", - наводить слова Хаві Marca.

Додамо, що в наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Кадіса", а "Хетафе" поміряється силами з "Жироною". Обидва матчі відбудуться 20 серпня.

Нагадаємо, "Барселона" є чинним чемпіоном Ла Ліги. У минулому сезоні підопічні Хаві Ернандеса набрали 88 очок.

Вас також можуть зацікавити новини: