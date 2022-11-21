Один з головних фаворитів ЧС-2022 почне свій шлях на турнірі матчем проти Саудівської Аравії.

У вівторок, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі, збірна Аргентини зіграє проти національної команди Саудівської Аравії.

Поєдинок пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік".

Команда Ліонеля Скалоні підходить до турніру у статусі одного з фаворитів, а також з неймовірною серією з 36 матчів без поразок. Перед стартом ЧС-2022 збірна Аргентини зіграла товариський матч проти збірної ОАЕ, в якому здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0.

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Варто зазначити, що для легенди збірної Аргентини Ліонеля Мессі це фінальний чемпіонат світу в кар'єрі і останній шанс виграти цей турнір.

Саудівська Аравія підходить до мундіалю не в найкращій формі. Команда виграла лише два матчі з десяти останніх у всіх турнірах.

Аргентина - Саудівська Аравія: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між командами Аргентини та Саудівської Аравії в прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт, а також відеосервіс MEGOGO.

Крім того, трансляція поєдинку Аргентина - Саудівська Аравія буде доступна на Київстар ТБ.

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Аргентина - Саудівська Аравія: прогноз

Аналітики вважають фаворитами цього протистояння збірну Аргентини. Так, на перемогу аргентинців можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,18. Шанси Саудівської Аравії оцінили коефіцієнтом 21,00, а на нічию коефіцієнт - 7,70.

На думку букмекерів, матч Аргентина - Саудівська Аравія буде результативним. Поставити на тотал більше 2,5 гола в матчі можна за 1,70, а тотал менше 2,5 йде за 2,30.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,75. Гол Аргентини оцінюють в 1,05, а на те, що відзначиться збірна Саудівської Аравії, можна поставити за 2,45.

Додамо, що окрім Аргентини та Саудівської Аравії, у групі C також грають збірні Мексики та Польщі. Вони проведуть очний матч першого туру також 22 листопада, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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