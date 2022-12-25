Анхель Ді Марія хоче зіграти ще кілька матчів у складі національної збірної.

Півзахисник туринського "Ювентуса" Анхель Ді Марія змінив своє рішення щодо майбутнього в збірній Аргентини після тріумфу з національною командою на ЧС-2022 у Катарі.

Як повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едуль, Ді Марія передумав завершувати кар'єру в збірній Аргентині, як він спочатку планував зробити після мундіалю.

34-річний футболіст продовжить виступати за збірну своєї країни, принаймні, ще кілька ігор. До якого саме моменту Анхель не знає.

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Зазначимо, що напередодні ЧС-2022 Анхель Ді Марія заявляв, що мундіаль у Катарі стане його останнім турніром у складі збірної Аргентини.

Анхель Ді Марія дебютував у складі збірної Аргентини в 2009 році, коли тренером був легендарний Дієго Марадона. За цей час він провів за команду 129 матчів, в яких забив 28 м'ячів і зробив 29 асистів.

Додамо, що Ліонель Мессі також заявив, що має намір продовжити свої виступи за національну команду, хоча напередодні фіналу ЧС-2022 капітан збірної Аргентини повідомляв, що після мундіалю завершить свою міжнародну кар'єру.

Нагадаємо, збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 обіграла національну команду Франції в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3. Ді Марія став одним з головних героїв цього фіналу. Він відзначився забитим голом, а також заробив пенальті, який реалізував Ліонель Мессі.

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